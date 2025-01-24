《毒王女人夢》14提名威盡 狄美首戰奧斯卡影后 跨性別Karla截擊創先河

國際影壇盛事《第97屆奧斯卡金像獎》提名名單於香港時間昨晚公布，早前在《金球獎》勇奪影后的美國女星狄美摩亞（Demi Moore），憑話題作《完美物質》（The Substance）提名影后；樂壇天后Selena Gomez主演的《毒王女人夢》（Emilia Pérez）橫掃14項最多提名領先！

今屆《奧斯卡》將於香港時間3月3日早上在洛杉磯舉行，提名名單新鮮出爐，當中以影后競爭最為激烈！於《金球獎》登上影后寶座的狄美摩亞再度出戰，是她入行40多年來首獲《奧斯卡》提名，超強對手包括《阿諾拉》（Anora）新星Mikey Madison、《毒王女人夢》西班牙跨性別女星Karla Sofía Gascón等，當中Karla成為《奧斯卡》史上首位獲演員獎提名的跨性別人士。而《毒》片強掃14項最多提名，包括最佳電影、最佳導演及最佳原創歌曲等，素兒莎丹娜（Zoe Saldana）繼《金球獎》後再爭最佳女配角，亦是她首個《奧斯卡》提名。

艾哲倫等足23年再爭帝 至於影帝方面，在《金球獎》稱帝的《粗獷派建築師》（The Brutalist）艾哲倫保迪（Adrien Brody）順利入圍，是他繼《鋼琴戰曲》（The Pianist）後相隔23年再獲《奧斯卡》提名，當年他亦勇奪影帝；而其對手包括大熱影星《飛黃騰達》施巴斯坦史丹（Sebantian Stan）、《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、《教宗選戰》（Conclave）賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）及《Sing Sing》Colman Domingo。