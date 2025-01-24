暢所欲玄：2025流年風水（下）

世界不平靜，全球經濟倒退，令大家的生活艱苦。來年的經濟看不到有改善的訊息，令人擔心生活更是困頓。如何布局可以令新一年的財運有所改善。

坐南向北，這是最幸運的人，工作收入安定，因為下元九運，其坐向是大金龍正運，財運比較順暢。縱使外在環境不佳，對向北的朋友來說，影響不大。來年想更好，可在北方大窗台，放流水器，把一粒金元寶與六個銅錢，放入水中催財。

坐北向南，九運為零正顛倒，財運最差之坐。雖說千金難買向南樓，對於北方寒冷地區來說，正確，但對於香港這個南方不太寒冷的地區而論，大金龍氣最為重要。可在南方大窗台，放流水器，把一粒金元寶與六個銅錢，放入水中催財。

坐東向西，九運火旺，西斜的太陽，火勢更強，對於西方屬金之財源，被剋盡。上年五黃在西，是不幸之年，今年四綠文昌星，雖比五黃好，但先天不利，可在西方窗台放九粒金元寶幫助催財。坐西向東，今年九紫運星到臨，向東朋友九運開運比其他早，是一個好好的訊號，放流水器，加一粒金元寶與六個銅錢，成水火既濟之吉。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅