1月24日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月24日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
楊謹華傳買逾千萬豪宅
台灣女星楊謹華曾以6,283萬元新台幣（約1,500萬港元）買入位於北市網球中心旁的預售豪宅，去年被爆出不滿新屋交樓有落差，拒絕交尾款最後被判賠款942萬元新台幣（約224萬港元），如今則傳出她另購6千萬元新台幣（約1,400萬港元）起跳的逾千呎豪宅，與老公歎二人世界。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250124-0124_00282_072/楊謹華傳買逾千萬豪宅
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc