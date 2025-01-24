楊謹華傳買逾千萬豪宅

台灣女星楊謹華曾以6,283萬元新台幣（約1,500萬港元）買入位於北市網球中心旁的預售豪宅，去年被爆出不滿新屋交樓有落差，拒絕交尾款最後被判賠款942萬元新台幣（約224萬港元），如今則傳出她另購6千萬元新台幣（約1,400萬港元）起跳的逾千呎豪宅，與老公歎二人世界。