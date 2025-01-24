余香凝蛇年求突破 陳穎欣望明年初行婚禮

即將踏入蛇年，古天樂旗下公司藝人余香凝、廖子妤、陳穎欣（Yanny）、麥子樂、徐頴堃、余潔滢、蔡明思（Jessica）、吳嘉禧等向大家拜個早年。今年除了有Jessica重返公司及順利誕第二胎外，Yanny亦將於蛇年跟拍拖近8年的音樂人男友陳考威拉埋天窗，認真可喜可賀！

早前叱咤頒獎禮上，陳考威在頒獎台宣布年內與Yanny拉埋天窗，榮升準人妻的Yanny在蛇年還是以「女朋友」身份過新春，問到婚禮進度時，她指希望在2026年初舉行：「本身個婚禮想去日本舉行，但傳聞有啲天災，唔想到時賓客同自己會擔心，所以可能會轉地方，依家仲物色緊邊度有舒服、安全又有啲好回憶嘅地方。」而Jessica戥Yanny開心之餘，還自薦做婚禮姊妹。

廖子妤想調整身心 此外，余香凝及廖子妤於龍年過得相當充實，余香凝勇奪影后，得到的認同也成為她的動力：「嚟緊蛇年希望自己可以多啲突破，兼顧家庭同工作外，仲搵到自己嘅時間做自己鍾意嘅事嘢，好好對待自己。」廖子妤自感過去一年身心出現一些狀況，她希望蛇年可以好好調整：「今年我希望可以考車牌、學裁縫。」