劉亦菲巨型海報成打卡熱點

近日有人發現成都街頭有一幅內地女神劉亦菲12米高的巨型海報，形成「劉亦菲牆」，吸引不少當地居民及粉絲前往該處打卡，熱爆網絡。鑑於不時有群眾聚集，當地市政府在旁舉起標語提示司機要注意行車安全。有網民大讚這張巨型海報方便粉絲「追星」﹕「劉亦菲美麗的臉就該這樣看！」更提議應作全國巡迴展覽！