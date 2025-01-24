1月24日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月24日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
劉亦菲巨型海報成打卡熱點
「劉亦菲牆」吸引了大批粉絲前往打卡。
近日有人發現成都街頭有一幅內地女神劉亦菲12米高的巨型海報，形成「劉亦菲牆」，吸引不少當地居民及粉絲前往該處打卡，熱爆網絡。鑑於不時有群眾聚集，當地市政府在旁舉起標語提示司機要注意行車安全。有網民大讚這張巨型海報方便粉絲「追星」﹕「劉亦菲美麗的臉就該這樣看！」更提議應作全國巡迴展覽！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250124-0124_00282_062/劉亦菲巨型海報成打卡熱點
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc