陳慧嫻步步為營雪恥 AGA抱恙「報恩」

陳慧嫻前晚舉行的演唱會邀得江海迦（AGA）擔任嘉賓，兩人又跳又唱。慧嫻大爆AGA近日耳水不平衡，本來叫她不要來，擔心對方像她一樣仆倒台上，但AGA就指答應了就一定要到，認真有義氣！

英皇歌手陳慧嫻前晚舉行演唱會《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG》第二場演出，圈中好友蔡一智、黎瑞恩、溫碧霞、李幸倪等都有捧場。繼第一場邀得張敬軒後，陳慧嫻第二場請來舊公司同事AGA擔任嘉賓，齊齊跳唱《跳舞街》。

慧嫻頭場在台上華麗跌親，前晚她小心翼翼唱完《明日有明天》，成功行到去舞台中央，興奮表示：「我終於成功冇仆低！真係有人咁問：『跌到咁靚？』有冇良心㗎？我要玩都唔玩自己啦，雖然我每日食4粒鈣片啫，但點會喺呢度玩仆親？場場都要仆親，咩年紀呀？會跌碎骨㗎！」

她跟AGA跳唱《跳舞街》後擁抱，大讚對方作得又唱得，又踢爆AGA最近耳水不平衡，有勸她不要來做嘉賓，AGA表示初入行時，不時獲慧嫻鼓勵：「你畀咗好多信心我，好感恩喺呢個舞台為你做嘉賓。」

霆鋒即興拍MV 另外，同屬英皇的謝霆鋒日前宣布今年4月在香港啟德主場館開演唱會，成為首位在該場館開個唱的亞洲歌手。他昨日更發布相隔4年推出的全新廣東作品《逆行》，由他親自作曲，而MV拍攝地點正是啟德主場館，他說：「當日主要係想試音，之後順便影埋演唱會海報，拍拍吓忽發奇想，其實係咪可以喺度拍埋新歌MV呢？因為覺得係一件好有代表性嘅事。有關方面亦好好，畀我哋喺度拍埋。」