娛樂

黃心穎肚子滿足 繼續執屋

心情靚爆的黃心穎表示要執屋準備過年。 心情靚爆的黃心穎表示要執屋準備過年。
心情靚爆的黃心穎表示要執屋準備過年。
昨日是黃心穎36歲生日，走出「安心事件」陰霾的她有命就繼續晒，在社交網上載多張慶生照，包括全家福和多張許願照，只見她穿上鬆身衫，面珠圓潤不少，有網民問她是否有喜？她用英文留言：「生日跟農曆新年如此地近，令我覺得現在是年廿八，多謝大家的祝福，我的心和肚子已滿足，無乜嘢，我繼續執屋喇！」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者