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龍門陣
黃心穎肚子滿足 繼續執屋
心情靚爆的黃心穎表示要執屋準備過年。
昨日是黃心穎36歲生日，走出「安心事件」陰霾的她有命就繼續晒，在社交網上載多張慶生照，包括全家福和多張許願照，只見她穿上鬆身衫，面珠圓潤不少，有網民問她是否有喜？她用英文留言：「生日跟農曆新年如此地近，令我覺得現在是年廿八，多謝大家的祝福，我的心和肚子已滿足，無乜嘢，我繼續執屋喇！」
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