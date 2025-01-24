未到100% 唔講得 蔡卓妍不打自招 暗示有拖拍

蔡卓妍和拍拖6年的「富三代」石恆聰分手後，全情投入演藝工作，但宣傳賀慶片時，不慎漏口風暗示有新戀情，雖急忙反口，但被突然面紅的自然反應所出賣，惟有承諾在適當時間再分享；而已婚的張繼聰就自爆正追未成年少女，同樣語出驚人。

單身已年多的蔡卓妍（阿Sa）日前偕張繼聰為主演的賀歲片《祥賭必贏》接受訪問，問到阿Sa可期望蛇年脫單？她衝口而出疑有拖拍說：「你又知？」頓令全場嘩然。被一再追問下，她即收口頻說「我唔知呀」，但緊張到面紅疑「穿煲」，再問是否又玩地下情？她詐嬌說：「唉！咩地唔地下情呀！（做乜面紅？）哎吔，唔好喺度講得唔得呀？喺戲內有拍拖。（使唔使戥你開心？）未係100%，100%再講啦！（依家去到90%?）有啲複雜，有啲問題，等簡單啲再講。（男友幾時曝光?）總之唔講呀，適合嘅時間就講。（有冇驚喜？）唔知喎！」

張繼聰單戀7歲女童 在旁阿聰見阿Sa被追問戀事，大拍手掌笑說：「好好睇。」未知是否被「冷落」，他又自言自語道：「我直情去咗待機狀況。」問可覺得阿Sa有「景轟」？他搞笑地裝聾扮盲再詐傻謂：「Sorry！我突然睇唔到嘢，聽唔到嘢，我喺邊呀？冇人問過我（感情）囉，我家庭嘅嘢從來唔答嘅。（咁你有冇女朋友？）有，7歲，但仲未追成功，單戀緊。」搞笑地將女兒Kakaball也擺上枱。

堅持只談新片不談私事的阿Sa和阿聰表示農曆新年沒假放一樣開心，期待為新片巡迴謝票時可趁機發新年財。談到新年展望，阿聰直言想當導演，大讚新片能令人發笑之餘，亦傳遞了正面訊息，就是每個人都有賭博心態，不過可用在正途上，而阿Sa則謂自己也博將任導演的阿聰找她拍戲。