無綫賀年節目《2025風生水起》找來戴祖儀擔任嘉賓，堪輿學家麥玲玲指她命格容易吸納粉絲，蛇年有機會名氣急增甚至結婚，祖儀聞言笑指結婚沒可能，因未有對象，麥玲玲即肯定地說：「你好快有對象！」令她興奮得掩嘴尖叫。