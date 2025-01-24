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龍門陣
戴祖儀蛇年好事近
戴祖儀得悉Mr. Right快將出現即大為興奮。
無綫賀年節目《2025風生水起》找來戴祖儀擔任嘉賓，堪輿學家麥玲玲指她命格容易吸納粉絲，蛇年有機會名氣急增甚至結婚，祖儀聞言笑指結婚沒可能，因未有對象，麥玲玲即肯定地說：「你好快有對象！」令她興奮得掩嘴尖叫。
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