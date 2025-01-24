拍劇初哥萬千寵愛 姚焯菲病到「息影」

聲夢小花姚焯菲昨日帶病出席劇集宣傳，期間口誤自稱「息影」，被取笑病得不輕，但仍獲多位同劇演員大讚悟性高又聰明，連出名轉數快的周嘉洛也甘拜下風。

最近加盟無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的姚焯菲（Chantel），昨日抱病出席活動，同場還有劉丹、周嘉洛、呂慧儀、張景淳、古佩玲、楊明及莊思明等。戴上口罩的Chantel表示很開心加入這個大家庭，但當介紹角色時，她誤將「飾演」講成「息影」，引來全場大笑，呂慧儀打趣說：「你都幾病喎！」但亦大讚她悟性高又乖女。

早前Chantel透露拍攝時周嘉洛經常引她發笑，嘉洛揚言是單立文帶頭：「唔係賴佢，我係將榮耀同功勞畀番佢。」他讚Chantel可愛又叻女：「如果我18歲可以好似佢咁，我依家唔只呢個位置，佢悟性高學習又快，第3日開工已經有啲嘢畀我，唔照劇本講，即場做反應。」

古佩玲否認高薪 古佩玲同樣自愧不如，自嘲18歲時仍處於發夢狀態，對於有傳其劇酬是《愛．回家》女藝人中最高，她否則：「如果有咁高就好，發夢都會笑醒！」傳每集收6千元的劉丹皺眉說：「我唔知，你哋估！」至於傳零酬勞的何晉樂則強調：「總之係零蚊以上。」劉丹稱香港有最低工資，若零蚊慘過奴隸。有指無綫今年會加人工，劉丹說：「聽咗好多年，問題係加幾多，加一蚊都係加。（甄子丹喺台慶叫加人工。）佢講風涼話，佢大把錢，如果佢為我哋爭取更多，多謝佢！」

同場的楊明與莊思明被催婚，楊明坦言望蛇年內結婚，但未有求婚計劃：「好多時諗完又畀人做咗，咁就唔新穎。」莊思明即潑冷水表示冇期望。