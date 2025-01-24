湯洛雯低調撐老公 高海寧陳靜衝8,000萬票房 泳裝有得諗

視帝馬國明、高海寧主演的賀歲片前晚舉行首映禮，高海寧與同片的陳靜、郭珮文3大「咪神」難得同場，本以為會「波光四射」，可惜全部包到實。首次擔正港片的馬國明，獲太太湯洛雯低調到場支持，他揚言若新片票房好就扮乜都得！

藝人馬國明、高海寧（高Ling）、陳靜（DaDa）、陳家樂、郭珮文、監製王晶及導演葉念琛等，前晚出席賀歲片《麻雀女王追男仔》首映禮，高Ling和DaDa齊齊封胸，郭珮文雖然身材浮凸，但只露腰而不見事業線，讓不少人大呼失望。

馬國明和高Ling齊齊受訪，表示已拉隊捧場為新片造勢，首次擔正香港電影男主角的馬國明說：「叫咗我老婆同朋友嚟，心情都緊張㗎，因為喺香港未試過。」湯洛雯為免搶鏡，首映禮後才跟老公馬國明、高Ling影合照並上載至社交網，狀態極佳。

陳家樂親熱冇備案 近期影視兩忙的馬國明，直言出席首映禮當天早上5時就開工。高Ling表示對賀歲片有較高目標，笑言若票房達3,000萬，馬國明就要大派利是！問她可會穿泳衣利誘？她即提高要求：「咁要8,000萬票房至得！（三點式泳衣？）咁要再加啲！」問馬國明可會穿泳褲配合？他即耍手擰頭：「唔得呀，唔好睇嘛，好睇先叫派福利，我冇肌肉騷，諗第二啲啦！」高Ling提議他扮財神，終獲馬國明首肯：「扮咩都得啦！（唱歌仔？）叫陳家樂唱啦！」

陳家樂受訪時指片中與DaDa有一場密室親熱戲，導演笑言是明益他，家樂卻強調：「戲中我係被動，唔關我事！」問到事前可有跟太太連詩雅備案？他尷尬表示沒有特別備案，但有交代，而太太未有特別反應，只「唔」了一聲，他又補鑊說：「唔好講到佢好介意，唔通我講完佢知，唔畀我拍咩！」問到現時可有拒拍的戲份？他稱去年已拍了最激的裸露戲：「原來裸露冇問題，但同人接觸就唔可以，終於明白女人嘅想法。太太好尊重我，今日仲企得喺度就知冇問題啦！」

對於高Ling揚言電影票房達8,000萬就泳裝上陣，問DaDa有何表示？她笑指有高Ling、林襄及郭珮文在場，不用她上場派福利，不過如票房達8,000萬就有商量。而家樂指票房達4,000萬，就會為電影由香港跑到新界謝票。