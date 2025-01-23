劇情涉貶低女性 宋慧喬新片惹爭議 料掀退票潮

韓國女星宋慧喬擔正的新片《黑修女們》前晚舉行首映禮，獲林智妍、張基龍、嚴正花、玉珠鉉及雪炫等圈中人撐場，雖然電影售票成績理想，但有網民指劇情有厭女成分，聲言會罷睇！

宋慧喬近年憑話題韓劇《黑暗榮耀》再登事業高峰，她相隔11年主演的電影《黑修女們》明日將在韓國開畫，電影前晚在首爾舉行VIP首映禮，在《黑》劇與宋慧喬演死對頭的女星林智妍到場力撐，前晚在社交網公開與宋慧喬攬到實的合照並留言：「喬姐姐加油！」

曾與宋慧喬合演韓劇《現正分手中》的男星張基龍與金柱憲亦有到場支持，兩人在布景板前一起擺出心形手勢，場面搞笑，而女星嚴正花、玉珠鉉、朴帥眉、女星AOA出身的雪炫、Secret出身的全孝盛及Girl's Day出身的Yura亦盛裝出席首映禮。

劇透滿天飛 首映禮結束後，網上討論區出現不少劇透，有網民指宋慧喬飾演的修女患上子宮癌，指反正子宮不能再用，就將惡靈困在子宮然後自殺，片中又有「腐爛的子宮」的字眼，令人覺得有貶低女性之嫌，大批網民聲言會罷睇：「絕對不會看」、「病人看了之後肯定會很震驚」、「好想吐。」不過該片已預售13.6萬張戲票，預售率達36.1%，在預售榜排第一位，但估計爭議會引起退票潮。