暢所欲玄：九運財運提升秘訣

「三元九運」是中國傳統風水學中用於推算大時間運勢的學說，以180年為一個循環，分為上元、中元、下元，每個元運又分為三個小運，每個小運為20年。目前我們正處於下元九運（2024-2043），離卦主事，五行屬火。在九運期間，利火的命格影響會更加明顯，例如，命格需要火在蛇、馬、羊的年份會帶來事業的新際遇，而另一些命格則可能面臨事業上的阻滯。

九運最重要的方位是正南與正北，北方見水旺財、南面正神方對面是北面零神方，會有生氣、有活力，但不一定會發達，發展是肯定有的，如新界北部。如家居北方沒有見水，可以風水布局上將魚缸或水種植物放在北位，有助增加財氣。

在2025年，六白武曲星飛臨正南方，對於希望提升橫財和被動收入的朋友來說，無疑是一個重要方位。若你的臥室、書房或客廳位於正南方，可通過擺放聚寶盆來提升偏財運。這些風水物品不僅能聚財，還能避免財來財去的情況，更好地管理財富。其次，善用風水學的原則來提升財運。擺放招財物品，如聚寶盆、吸財白玉象等，並選擇合適位置，可促進財運。此外，定期檢查家中風水布局，保持環境的整潔與和諧，也能夠提升個人運勢。

先知命局振鴻師傅 @上善功德堂