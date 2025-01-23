娛樂

鈕承澤獲准假釋 回家過年
台灣知名導演鈕承澤2018年被揭性侵劇組女工作人員，被判監4年，2021年以安頓母親為由，獲安排到花蓮監獄服刑，經3度申請假釋遭駁後，去年12月第4次申請終獲批。經過協調後，他於今日早上暫獲自由，返家過年，但要在24小時內向台北地檢署觀護人報到。
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