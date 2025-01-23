樊少皇Gym到手軟捱嘲

娶得靚老婆賈曉晨的「力王」樊少皇向來以大隻見稱，雖然已經「入5」，但仍Keep住Fit爆身材。近日他分享健身影片，見他做引體上升時，僅10次便手軟未能達標，被寸「寶刀已老」；但亦有網民護航，指他其實已操練4小時，只是最後以引體上升作結，比很多年輕人更厲害！