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樊少皇Gym到手軟捱嘲
娶得靚老婆賈曉晨的「力王」樊少皇向來以大隻見稱，雖然已經「入5」，但仍Keep住Fit爆身材。近日他分享健身影片，見他做引體上升時，僅10次便手軟未能達標，被寸「寶刀已老」；但亦有網民護航，指他其實已操練4小時，只是最後以引體上升作結，比很多年輕人更厲害！
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