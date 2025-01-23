娛樂

陳嘉寶敷住面膜喊
藝人陳嘉寶身為3個女兒的媽媽，依然少女味濃，令不少女生羨慕。近日她在社交網表示，每次有女生朋友失戀找她訴苦，她都會送上護膚化妝品及一盒面膜，告訴朋友可以哭，但要敷着面膜哭，讓自己愈哭愈美，好姊妹吳嘉禧（Cheronna）留言搞笑投訴：「你嗰時冇畀面膜我。」
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