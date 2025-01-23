鄧兆尊爆女星踏6船 搞大個肚箍金龜

近日情婦話題成為圈中熱話，藝人鄧兆尊日前偕吳家樂主持網台節目時亦有評論，期間鄧兆尊爆料說：「以前有個女星，佢同時交往4至6個有錢佬，無啦啦就有咗，跟住問我應該同邊個、點樣攤牌，我話冇得攤牌……你同時期㗎嘛！唔好諗住漁翁撒網6個一齊收錢，卒之佢成功，搵到6個收錢，但6個都唔認頭。」

收「掩口費」做單親媽 他指6位富商給女星一筆分手費便斬纜，連小朋友都唔要，叫她自己養，又以「同一個車會會員」比喻富商：「我哋同一個車會，你又揸過架車，我又揸過你架車，邊個認頭呀架車？邊個要呀？咪當公家車。」對於涉事女星，他提供8大線索：「一、與吳家樂、鄧兆尊同年代；二、曾與吳家樂拍劇；三、不是港姐；四、未婚但有小朋友；五、拍古裝多於時裝；六、身材好Fit；七、現時兩地走；八、姓氏為陳李張黃何5大姓之一。」

吳家樂提議開名，但鄧兆尊不想影響到人，期間有人問是否當年未婚誕女的楊思琦，他否認女星姓楊；另有人問是否其緋聞女友陳彥行，他說：「行姐咁蠢，點會做呢樣嘢？係覺得自己聰明嘅女人先會做呢樣嘢。」他指這個圈絕不簡單：「一個女人最蠢係咩呢？無啦啦生個小朋友出嚟，諗住綁住個男人，仲要6個一齊嚟，點知個個都綁唔住！」

另外，網紅「五索」鍾睿心近日高調自認馬清鏗情婦，好友林作即發聲明割席，鄧兆尊與吳家樂在節目表示，林作是事件中的大贏家。