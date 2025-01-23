生日驚喜出冧招 Edan粉絲食風 「女友」高調放閃

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）向來將家人放在首位，他趁28歲生日上載多張全家福，並親吻妹妹「小如豬」溫馨滿瀉，但刻意不讓父母露全相，不少網民都跪求「現真身」。他早前與女神林明禎傳緋聞觸發脫粉潮，如今當粉絲如珠如寶，不停出冧招安撫！

Edan前日生日正式踏入28歲，選擇與至愛的家人一同慶祝。他在社交網上載多張照片，當中有他拿着蛋糕公仔及嘟嘴錫妹妹「小如豬」的可愛照片，亦見一家人的溫馨合照，不過就用圖案遮掩父母的容貌，不少網民表示很愛「呂氏一家」，跪求睇原相。藝人佘詩曼及張繼聰等留言向Edan送上生日祝福，其隊友Alton亦很有心，特別送上親筆畫。

留言噓寒問暖 壽星仔Edan早前與馬來西亞女神林明禎傳緋聞引發脫粉潮，現時對粉絲「爵屎」愛護有加，並在生日當天送上驚喜，推出首支個人唱作國語單曲《你應該是這世界上最懂我的人啊？》（《純銀子彈》國語版）。MV中，他身穿囚衣，臉上有傷痕，更有被槍擊的畫面，他在社交網表示：「MV大家唔好咁高期望，同本身差唔多咋。」不少粉絲留言指今次MV是「彩色版本」，大讚有另一番風味。

另外，Edan日前到電台宣傳歌曲時見到不少粉絲在電台門外等候，完成錄音工作後，他當晚在社交網限時動態多謝「爵屎」支持：「辛苦大家了，多謝你，好感動，快啲返屋企食飯同埋記得注意身體！下次再見。」至於同是「爵屎」的DJ阮小儀，因為工作關係可跟Edan共處一室談天說地，更挾「正印女友」身份自肥，在社交網上瘋狂晒命，連續分享7張跟Edan的合照，兩人表情多多，玩得不亦樂乎，她說：「好喇好喇，又見到面喇，大家2025年要Keep住快樂呀。」