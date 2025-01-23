Jer籌備出碟開騷 陳柏宇個唱門票滯銷 派「腸」散飛？

歌手陳柏宇日前被發現落區到電車站舉牌，為下月演唱會谷飛，因而傳出演唱會門票銷情欠佳。昨日他承認門票尚未售完，由於距離開騷不足一個月，會配合不同形式宣傳，不介意出奇招！

音樂節目《CHILL CLUB》昨日宣布與日本音樂頻道THE FIRST TAKE聯手打造全新選秀比賽，歌手陳柏宇（Jason）、男團MIRROR成員柳應廷（Jer）、林奕匡、黃妍和葉巧琳現身撐場。Jason指身邊朋友年紀大，不打算推薦他們參加選秀，但笑言會叫女兒來「踢館」，大讚兩女皆有唱歌天分。

提到將於2月15及16日在會展舉行《LIFE IS LIVE演唱會2025》，近日卻傳出門票滯銷，Jason表示不清楚銷情，問到在電車站舉牌宣傳可有效用？他表示：「唔知，係未賣晒飛，同事好有心機諗計，我都會配合，不過要顧住練歌同排舞部分多。（學龔嘉欣送鮑魚，奇招谷飛？）派廚師腸囉！（擔唔擔心？）唔擔心，騷一定會做，未賣晒都會開騷。」Jason又笑指觀眾喜歡買貴飛，以後可考慮全場劃一賣貴飛，談到叫師妹幫忙分擔，每人孭100張飛時，葉巧琳立即落閘，揚言冇錢！對於有傳炎明熹將加入公司成為其師妹，Jason表示沒有花心思猜度傳聞的真假。

葉巧琳婚事從簡 至於葉巧琳早前在樂壇頒獎禮上自爆已婚，透露與圈外男友早於2021年註冊，但二人沒有辦婚宴，只有簡單斟茶和簽字，同事和朋友都知道，沒有刻意隱瞞，她指公開婚訊後身心舒暢。

另外，Jer表示不少粉絲有唱功，而且很喜歡選用他的歌參加歌唱比賽，如果有粉絲有意參加選秀，會幫忙轉載以示鼓勵。他表示或會擔任選秀賽的表演嘉賓，至於做導師就要視乎時間，皆因他計劃今年推出5、6首歌，亦要為新專輯做準備及籌備下半年的個人騷，他直言恨去啟德主場館開唱，又希望以個人身份到更多地方舉行巡唱。