狀態大勇「峰」騷響頭炮 苟芸慧鑽研廚藝攞滿分 出關搏殺

「美女廚神」苟芸慧神隱多年終於出關，樣貌身材處於巔峰，自揭消失的6年期間不斷進修鑽研廚藝煮餸攞足100分。去年她跟前公司約滿回復自由身，踏入2025年便接下商演和廣告，感覺這年十分好彩，今年會專注演藝事業，無論電影、電視、旅遊及寵物綜藝都無任歡迎，望報答掛念她的粉絲。

苟芸慧（苟姑娘）與星級名廚楊尚友昨日亮相《香港街市 x Towngas x TGC「新春家有廚神，廚神！家有！」》啟動禮擔任主禮嘉賓，並邀請到建華集團主席凌偉業、副主席凌偉漢和葉銘釗、執行董事凌浩賢、執行董事兼集團首席營銷及數碼官龍文慧，以及香港中華煤氣有限公司延伸業務暨社區關係聯絡總監王佩兒出席，一同主持企劃啟動禮，場面熱鬧。

久未露面的苟姑娘以一身紅噹噹低胸裝上陣，狀態大勇，身材Fit到爆，表示差不多6年沒有出席活動，興奮得逐一跟女記者送抱，笑言初時都擔心大家忘記了她，知道大家掛念她感到開心。她透露去年跟前公司完約後，今年頭炮出席活動又接拍新廣告，有感這一年十分好彩，希望未來有更多工作機會！

尷尬避談婚變：依家好煩！ 苟姑娘透露這幾年不停進修，鑽研廚藝、做麵包、學寵物營養和照顧七隻愛犬，問是否想做女廚神？她表示一個人下廚較沉悶，更喜歡與人分享。提到老公陸漢洋一定很有口福？她扯開話題：「你哋都好有口福，整畀大家食。（老公鍾意食你邊樣菜式？）我學完都未煮過畀佢食，都係工人姐姐煮，我只係煮過畀朋友食。」年前傳出苟姑娘與陸漢洋婚姻亮起紅燈，她沒有正面回應，面露尷尬表情：「遲少少先，整理好先，依家好煩。（可繼續稱呼做陸太？）可以叫我苟姑娘，有啲嘢未講得住，希望遲啲先，處理好晒先。（仲有啲手續未搞掂？）有私人嘢要處理。（今年重新出發？）2025年大家都重新出發。」

她表示新年會回台灣與家人度歲，自爆以前在台灣經歷過地震，相信命運注定，不會太擔心，她笑說：「試過有次喺台灣遇上地震，我未識反應過來已經震完，原來反應慢都有好處。」提到好姊妹王君馨臨盆在即，可會爭做BB的契媽？她表示未有想過，指自己也沒有做鍾嘉欣子女的契媽，但就大讚鍾嘉欣的兒子超級靚仔，直言想抱回家借來湊。