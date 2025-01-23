獨家訪問：處男作群星拱照高海寧 馬國明力谷賀歲片 望攞頭彩

馬國明前晚與高海寧正式為無綫新劇煞科，首次擔演賀歲片的他表示會積極宣傳，望新一年開個「頭彩」。而湯洛雯的新劇亦於農曆新年播映，劇中她為了達到目的不惜施展「女人魅」，狀甚搞笑。

藝人馬國明日前於台慶頒獎禮中奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」獎項，於台上更順道為自己與高海寧齊齊主演的賀歲片賣廣告，叫大家支持，相當醒目。二人前晚終於拍畢無綫劇集《夫妻的博弈》，之後與劇組開香檳慶祝煞科。馬國明接受本報獨家訪問時謂：「大家都要支持我哋套賀歲片，新年睇套開心電影，全年都開開心心。」他又指今次是他首部主演的香港電影，又笑言是群星拱照高海寧，他說：「嚴格嚟講香港電影我真係第一套，內地之前反而拍過，所以真係要加把勁宣傳。」

早前他亦度期到內地廣西北海商演，雖然長途跋涉，要6小時多才到達現場，但現場粉絲相當熱情，場面熱鬧，幾遠都值得。他又謂：「我都係第一次去北海，估唔到佢哋好熱情，原來佢哋都支持咗我好多年，由《鐵馬尋橋》開始，已經2010年嘅劇，有啲又會大叫『一件頭』同《降魔的》角色名，真係估唔到，希望之後有時間可以多啲機會去唔同地方登台，多謝佢哋嘅支持。」說到山長水遠到當地，酬勞一定不少時，他笑謂：「酬勞都OK，大家都開心。」

湯洛雯施展「女人魅」 此外，馬國明的太太湯洛雯（靚湯）主演的劇集《富貴千團》會於農曆新年播放，劇中飾演師奶仔的靚湯，除了要分配時間湊小朋友、遊走街市收風兼講價外，更要經常參與千團計劃，為了達到目的不惜施展渾身解數釋放「女人魅」。而另一位已升呢人妻的張寶兒繼《破毒強人》後再度演記者，劇中亦不乏展現女人魅場口，其中一個伸脷表情更是電力十足。