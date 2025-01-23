歌迷搶聽新歌 王菲解「7年之癢」 傳再襲春晚舞台

謝霆鋒日前宣布將在啟德體育園開騷，其天后女友王菲似乎亦技癢復出！前晚有粉絲拍得疑似王菲現身春晚綵排，盛傳她事隔7年後再登春晚，迅即引起熱議。

王菲近年淡出樂壇，專注家庭及愛情，不時被拍得與女兒李嫣同行，近日又陪男友謝霆鋒去日本滑雪後返回北京。前日有網民表示拍得王菲現身春晚綵排現場，令網民議論紛紛！相中人戴上口罩，穿長羽絨及戴帽，加上紅色頸巾包到冚。不過，王菲的好友Ryan事後在網上留言否認相中人是王菲，直指網民認錯人，亦有眼利網民指王菲手背有痣，相中人卻沒有。有人指出相中女子留有波浪長鬈髮、手上有做美甲，而且衣服上有大片污漬，不可能是王菲：「我菲懶，但不至於穿有油漬的衣服，更不會去做麻煩的美甲及燙髮。」

獲推最佳歌曲 央視方面昨日發文：「蛇年春晚特別單曲，王菲演唱新歌《世界贈予我的》攬世間溫柔，以深情回敬。」網民對此消息大感興奮，而新歌現已在各大平台驚喜發布，並獲網民力推為回家路上聆聽的最佳歌曲，天后果然威力驚人！網民期盼王菲現身春晚獻唱新曲，若然屬實，即是她自2018年現身唱《歲月》後，再重臨春晚舞台。

另外，已8度登春晚舞台的型男陳偉霆，去完阿勒泰將軍山滑雪後，即趕往北京進行第4次聯合綵排，見他沒有半點疲態，精神奕奕。