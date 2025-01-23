40周年個唱 踩7吋高踭仆低 陳慧嫻重遇「舊相好」 擒實張敬軒撒嬌

歌手陳慧嫻入行40周年演唱會前晚在紅館揭開序幕，吸引大批圈中人捧場之餘，更獲「星級鐵粉」張敬軒擔任特別嘉賓。軒仔曾翻唱慧嫻的歌曲，慧嫻見到他即伏在他身上撒嬌呻「好攰」；而她演出期間失平衡跌倒，嚇壞全場歌迷！

陳慧嫻共6場演唱會外界反應不俗，前晚首場獲老闆楊受成夫婦、李克勤與太太盧淑儀、毛舜筠與老公區丁平、沈震軒與女友陳欣妍、周勵淇、鄧小巧與海兒等捧場，全場座無虛席。慧嫻以巨型鮮花造型登場，獻唱《奇妙旅程》等暖場：「上次喺紅館開騷係9年前，不過我覺得似3年，時間過得好快，啲人話中過Covid個腦會有事，我中完記憶差咗，真慘！」

「華麗的跌」解圍 慧嫻唱到中段發生小意外，腳踏7吋高踭鞋的她打算步回台中央，邊行邊問：「我靚唔靚？」卻突然踩裙腳跌倒，演唱會音樂總監何秉舜即衝前扶起她，慧嫻自嘲：「係咪衰呢？依家唔靚喇！」又以一句「華麗的跌」化解尷尬場面。其後她以多首快歌串成Medley，唱到《跳舞街》時，張敬軒驚喜登場，慧嫻說：「10年前佢同事打畀我，話佢希望翻唱女歌手嘅歌，問我有咩推介，結果揀咗《傻女》，依家諗諗吓覺得《紅茶館》啱啲。」之後她整個人「掛」在軒仔身上說：「好攰，畀我抖陣。」軒仔說：「原來你好輕㗎喎！」慧嫻搞笑回應：「撞鬼你呀！」軒仔抵死笑說：「我覺得我哋兩個唔係好方便咁嘅姿勢。」

另外，慧嫻透過錄影片段分享內心世界，單身的她直言害怕孤獨，但仍做回自己：「其實我已經好幸福，特別係呢40年入面擁有你哋畀我嘅愛。」她淚流披面說：「辛苦我唔會喊，我諗都係感情嘅事先會令我喊……如果依家再搵一個人拍拖，希望搵個可以陪住我嘅人，唔可能要求嗰個人冇缺點，總之開心、唔開心都一齊，已經好好。」

尾聲Encore時，她搞笑說：「話畀你知，實在我今年都應該本身有兩蚊（乘車優惠），可能佢哋知道我到啦！認為我唔需要兩蚊住，所以佢哋係咪延遲咗？」又坦言不知何時再開騷：「到時未必跳到《跳舞街》喎！係咪你哋應承跳先？」繼而以《幾時再見》為演唱會畫上完美句號。另外，主辦方指頭場共發現8張假票，籲歌迷循官方途徑購票，以免蒙受損失。