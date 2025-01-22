19.5億財產傾唔掂數 曉積文未離婚 女友變「小三」

現年56歲的「狼人」曉積文（Hugh Jackman）2023年9月宣布與結婚近30年的妻子Deborra-Lee離婚，隨即被爆戀上音樂劇女拍檔Sutton Foster，當時女方還未離婚，直至去年才離婚，上周曉積文與女友首次被影到高調晒愛。不過，近日就有傳媒爆料指原來曉積文與妻子仍然未入紙申請離婚，目前他仍然是有婦之夫，女友慘變「小三」！