19.5億財產傾唔掂數 曉積文未離婚 女友變「小三」
現年56歲的「狼人」曉積文（Hugh Jackman）2023年9月宣布與結婚近30年的妻子Deborra-Lee離婚，隨即被爆戀上音樂劇女拍檔Sutton Foster，當時女方還未離婚，直至去年才離婚，上周曉積文與女友首次被影到高調晒愛。不過，近日就有傳媒爆料指原來曉積文與妻子仍然未入紙申請離婚，目前他仍然是有婦之夫，女友慘變「小三」！
據知他們尚未提出離婚申請的原因是雙方對如何分配2.5億美元（約19.5億港元）的財產存在分歧，隨時要打離婚官司來解決。雖然被爆仍未離婚，但似乎無礙曉積文的心情，日前他於社交網分享兩張自己歡喜若狂的照片，並留言表示是「周日早上」，但沒有解釋High爆原因。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250122-0122_00288_086/19-5億財產傾唔掂數-曉積文未離婚-女友變「小三」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：