解散9年 合體無望 木村嬲中居佗衰家 累SMAP面臨禁播

日本天團SMAP解散9年，前隊長中居正廣近日捲入性侵醜聞被封殺，連累過去SMAP演出片段面臨禁播，與他共事28年的隊友木村拓哉當然嬲到震！

有「綜藝天王」之稱的中居正廣近日身陷性侵醜聞，風波愈演愈烈，他被全面封殺，曾與他當了28年隊友的日劇天王木村拓哉亦嬲爆，不滿中居「整臭」SMAP名聲，不但連累SMAP合體無望，連過去SMAP演出片段，恐怕今後亦遭禁播，從此在電視畫面上消失。

相反，木村的愛家好男人形象，再受外界高度評價。他近日密密接新廣告，為製鋼所演出的新廣告昨日曝光。他被關在箱子內，幾番掙扎後型爆走出來，鼓勵大家不要害怕失敗，勇於接受新挑戰。

前同門師弟櫻井翔昨日於主持的新聞節目首度談及中居醜聞，他認為現在最重要是優先考慮女受害人感受，自己作為藝能界一分子，若電視台與藝能界的關係出現問題，應好好正視。

富士電視台被抵制 另一方面，富士電視台被扯出疑利用女主播「性接待」後，企業形象受重挫。女星清野菜名主演的富士「月9」劇《119緊急呼叫》，與消防廳合作的5,500張宣傳海報，臨時被抽起。而富士劇組傳遭當地機構拒絕借場拍外景，內定為主演4月新劇的女星松本若菜，恐怕會受影響。富士至今已遭到逾50個贊助商抽起廣告抵制，損失數百億日圓，面臨開台以來最大的經營危機。