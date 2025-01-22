暢所欲玄：選購年花宜忌

農曆新年將至，很多人會買年花回家擺放，要注意有刺植物的擺放位置，例如玫瑰和仙人掌，假如放在家中的桃花位（蛇年在東南），很容易惹來「桃花劫」。另外，每年的五黃災星（蛇年在東北）及二黑病星（蛇年在中宮）之方位也切忌擺放植物，以免催旺病氣。

如果懂得妙用流年方位擺放年花，美化家居之餘，更可助旺運勢，而不同款式的年花，也有特別吉利的流年方位可作配對：

蛇年九紫當旺星在正東（有利財運及喜事）：宜用果實或大葉類，並以泥種為佳，如五代同堂、年桔、富貴子、牡丹、水仙。

蛇年一白桃花星在東南（有利人緣及桃花）：宜用鮮花類，如蘭花、桃花或各式鮮艷花卉。

蛇年四綠文昌星在正西（有利讀書及工作）：宜用常綠類，如富貴竹或各種象徵步步高陞的植物。

關於貼揮春宜忌，第一，不可把紅色揮春貼在流年五黃災星及二黑病星的方位，因為此舉會加強這兩顆病星的力量，尤其以五黃災星為甚。第二，揮春的字不宜與流年的生肖相沖，否則有犯太歲之象。以蛇年為例，便不應貼上有「蛇」字或相同諧音的揮春，如「蛇年好運」、「金蛇獻瑞」等等。

堪輿學家麥玲玲師傅