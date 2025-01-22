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小S放假摸杯底
台灣女星徐熙娣（小S）在社交網分享歎住美酒美食的自拍，宣布開始放假模式，她表示辛苦工作了一年，是時候好好休息準備過年，工作的事一於暫時不理，小S寫道：「放假了，好爽！立刻開始吃我想吃的，喝我想喝的！重點是，心情非常的愉快，心情好，甚麼都好。開工的事，先拋諸腦後，少來煩我。」
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