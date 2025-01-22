娛樂

奎丁 甲狀腺現腫瘤
台灣「豪乳女神」奎丁早前透露甲狀腺檢查出結節（腫瘤），要看醫生尋找治療，消息讓粉絲相當擔心。日前她在社交網透露最新病況，坦言腫瘤比上次檢查時更大，但幸好仍是良性。她已經調整好心態，不會再對「看醫生」這件事抱有負面想法：「看醫生不等於身體不好，看醫生等於我很重視健康。」
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