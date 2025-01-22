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倪樂琳啟動減磅大作戰
應屆港姐冠軍倪樂琳選美時身形保持纖瘦，狀態達到巔峰，選美後自然要放鬆一下，加上早前到內地拍攝旅遊節目時狂擦美食，近期她自覺面圓圓，開始要重投女人終身事業，展開減肥大作戰。倪樂琳在社交網表示：「大家有沒有發現我最近臉變圓了好多，我發誓要開始減肥了。」
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