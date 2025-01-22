Gigi低調化身小粉絲 楊千嬅成就解鎖 巡唱85萬人捧場

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）去年於《萬千星輝頒獎典禮》奪得「最具潛質新人」獎及憑《新聞女王》主題曲《Crystal Clear》獲「最佳電視歌曲」獎，但之後因合約問題遭無綫「雪藏」，今年無緣再出席頒獎禮。可是她另有精彩節目，日前偕友人展開廣州美食之旅，更欣賞楊千嬅的巡唱尾場。

雖然Gigi和千嬅分屬不同唱片公司，兼且輩份有別，但二人因參演內地綜藝節目《聲生不息》結緣，Gigi戴上口罩低調捧場，又於社交網恭喜前輩：「令人感動的晚上，恭喜你完成不簡單的任務，可以放鬆一下了。」

眼濕濕感謝歌迷 千嬅是次巡唱的尾場在廣州舉行，刷新了當地場館新紀錄，成為首位於該處共開7場騷的女歌手。而她長達一年半的巡唱場次多達53場，總入場人次超過85萬，再一次成功解鎖成就，難怪她在台上感觸得眼濕濕。

今年是千嬅入行30周年，她感謝一同成長的歌迷：「走到半百人生，終於明白『歲月長衣裳薄』、懂得如何『忘記智商去做人』去修煉人生，我以前好執着，好想成功，不斷努力追求，好想證明畀人睇，我係得。好想父母因為我自豪，依家經歷過咁多，終於層次唔同咗。係唔使追求別人認同，我依家好開心。」完成巡唱，她打算好好放假休息，之後再推出新歌，又透露已經準備好驚喜送給歌迷。