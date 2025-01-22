獨家專訪：眼濕濕揭「好朋友」關係 羅天宇唔認收割女神 轉頭冧讚陳懿德

藝人羅天宇自從被封為「女神收割機」後，低調處理感情事，坦言希望大家可以將注意力放在其演技上，對於稱號令大家忽略他的工作表現，有點不開心。他日前接受本報專訪時對該稱號表示：「大家笑吓都可以，但有時其實未必真係大家想像中咁。」他與陳懿德（德德）這對緋聞男女本來行事低調，不過日前於台慶頒獎禮上，德德奪得「最佳女新人」時不忘多謝「好朋友」，鏡頭即影住台下的羅天宇，當時見他感動到眼濕濕，可見二人感情相當深厚。天宇笑謂：「其實好多其他得獎者獲獎時我都眼濕濕，我見到振朗攞獎都有眼濕濕，可惜冇影到！」不過談到德德表現好，進步得很快時，他忍不住力讚對方：「我知道佢好畀心機，亦都好期待台慶頒獎禮主持今次演出。」