獨家專訪：眼濕濕揭「好朋友」關係 羅天宇唔認收割女神 轉頭冧讚陳懿德
藝人羅天宇與陳懿德這對緋聞情侶，關係逐漸浮面，雖然天宇坦言希望大家將注意力放在其工作上，但談到德德時，又不禁大讚她工作認真努力。另外，天宇又希望有機會與好兄弟張景淳合作拍劇。
藝人羅天宇自從被封為「女神收割機」後，低調處理感情事，坦言希望大家可以將注意力放在其演技上，對於稱號令大家忽略他的工作表現，有點不開心。他日前接受本報專訪時對該稱號表示：「大家笑吓都可以，但有時其實未必真係大家想像中咁。」他與陳懿德（德德）這對緋聞男女本來行事低調，不過日前於台慶頒獎禮上，德德奪得「最佳女新人」時不忘多謝「好朋友」，鏡頭即影住台下的羅天宇，當時見他感動到眼濕濕，可見二人感情相當深厚。天宇笑謂：「其實好多其他得獎者獲獎時我都眼濕濕，我見到振朗攞獎都有眼濕濕，可惜冇影到！」不過談到德德表現好，進步得很快時，他忍不住力讚對方：「我知道佢好畀心機，亦都好期待台慶頒獎禮主持今次演出。」
張景淳拍劇唔瞓都得
另外，羅天宇與兄弟張景淳私交甚篤，更合力於深圳開店賣香港特色小食，現時於內地已有8間分店。二人均是藝員訓練班出身，相識多年，但正式合作拍劇的機會卻甚少，所以他們都好奇若然有機會合作，可以擦出甚麼火花。羅天宇表示拍完《巾幗梟雄之懸崖》後，一直都想再拍動作戲：「一齊拍應該會好有型，男仔都鍾意呢啲。」張景淳亦表示希望除了無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》外，都可以拍其他劇集：「因為我自己都幾鍾意『龔燁』呢個角色，拍得好開心，所以如果可以唔影響呢部劇前題下再加多一部劇，我唔瞓都仲得。」
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