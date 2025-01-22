中娛星動：倉底劇重出生天 即衝熱搜 Baby正式解封 反白眼演技被嘲

女星Angelababy（楊穎）因「19禁騷」風波，事業幾乎搞到萬劫不復，她去年逐漸試水溫復出，皇天不負有心人，她兩年前主演的內地倉底劇《相思令》，竟突然開播，意味她已完全解封，不過她在劇中的反白眼演技更搶話題，成為網民熱話。

Baby經歷離婚及19禁騷爭議後，去年逐漸回到大眾視野，但遲遲未有新作品推出，讓粉絲相當焦急。沒想到前日由她與男星宋威龍主演的古裝劇《相思令》竟突然開播，更一口氣釋出5集。

Baby近期復出動作頻頻，經常於公開活動中露面，之前傳因她疑似觀賞19禁騷而停播的《相》劇，本月中突然空降影視平台，直至本月20日官方更宣布開播，Baby也親自轉發該劇預告片，寫下：「能謀善斷，愛憎分明。君綺羅/君非凡今晚見！」讓粉絲興奮不已。消息曝光後，除了粉絲相當激動外，還有網友指出這是Baby重返內地娛樂圈的一道曙光，若沒再出現狀況，該劇順利播畢，未來各電視台及劇組就不必再擔心用Baby的風險，可放心邀約她亮相節目或接戲。

網民：得個靚字 過去Baby最被外界詬病的是演技問題，今次《相》劇片段曝光後，「Angelababy相思令出場鏡頭」成為話題並登上了熱搜。劇中其角色為女中豪傑，是她過去鮮有挑戰的角色類型，其中一幕講述她暈倒，她即來個反白眼表情，有網民留言：「誇張，笑片嗎？」、「哪場沙漠戲更拖拖拉拉，有夠不合情理吧」、「不過俊男美女，是好看的」，亦有人讚Baby的眼神及表情演繹較過去已有明顯進步，但不少人批她只可拍古偶劇。