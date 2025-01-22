結婚18周年 分享保鮮之道 張繼聰激吻照冧謝安琪

藝人張繼聰與謝安琪是圈中公認的模範夫妻，近年不時拍住吸金，前日兩人結婚18周年，張繼聰趁機在社交平台晒出絕密激吻照，寫道：「我睇到呢個世界嘅美好。」不少好友留言指被其愛的宣言閃爆。

「愛妻號」張繼聰與太太謝安琪不時在社交平台放閃，前日適逢結婚18周年紀念日，張繼聰罕晒當日婚宴上的咀嘴照，相中謝安琪穿上婚紗，他則肉緊攬錫，場面甜蜜。而另一張相見大草原上做出心心手勢的倒影，他寫道：「18年前嘅今日開始咗呢段旅程，我哋手拖住手，戰勝驚濤駭浪嘅挑戰，生活日常嘅小確幸……四處遊玩，為無聊嘅瑣事大笑一餐，陪我哋小朋友行過唔同嘅階段，就係我夢寐以求嘅人生。」他繼續甜爆表示：「透過你，我睇到呢個世界嘅美好，Thank you baby，仲有更多精彩同好玩嘅嘢等住我哋！」

對於老公愛的宣言，謝安琪即冧爆回應：「Love you bibi！」不少圈中好友包括佘詩曼、姚子羚、蔡卓妍及陳家樂等留言指被閃盲，大讚Sweet。有粉絲則指：「我彷彿見到有10個太陽喺我前面，同時啪緊100磅純糖！」亦有粉絲覺得張繼聰展示了夫妻的保鮮心得，再過18年一樣感情不變。

另外，張繼聰的新片《金童》預告片曝光，連場拳擊訓練、擂台激戰，爆肌上陣的他明顯下了不少苦功，並透露已將整個艱辛的鍛煉過程拍下：「為了角色，我真係可以去到很盡，盡到自己也不能相信！」

吳雨霏長文賀「錫婚」 歌手吳雨霏（Kary）2015年與網球王子洪立熙結婚，育有1子2女。昨日兩人結婚10周年，Kary在社交網晒相兼以英文發文慶祝，表示很喜歡一起慢慢變老，感激對方成為她的老公和朋友。相中Kary穿着白色吊帶裙，兩公婆日落時在石灘手拖手，畫面浪漫。