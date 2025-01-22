為超級新「升」初嘗配音 姚焯菲磨練演技 忍笑功力被考起

Chantel為BoC Pay+首次挑戰聲演，新鮮感十足。

「聲夢小花」姚焯菲早前自新西蘭中學畢業回港後工作不斷，近日便為BoC Pay+聲演全新宣傳廣告片，首次挑戰配音的她直言大感新鮮，有機會也想為卡通片配音。

姚焯菲（Chantel）昨日出席「BoC Pay+超級新『升』見面會」，中銀香港現場播放由她聲演的全新宣傳廣告片，她坦言自己並非專業，故有一定難度。問到會否配音上癮？她則指錄製廣告時感覺像在為卡通片配音，將來若有機會也想轉戰卡通片。

獲肯定大感開心 談到Chantel日前在《萬千星輝頒獎典禮2024》中，憑處境劇《愛．回家之開心速遞》主題曲《這個家》獲頒「最佳電視歌曲」獎，她感謝公司高層和一眾傳媒對她的愛護，又指獲獎感覺很夢幻：「好似得到一件好遙遠嘅嘢。（攞獎變壓力？）唔覺得係動力定壓力，但覺得係一個肯定，好開心。」而有份客串《愛》劇的她，笑指自己忍笑功力一般：「豹哥（單立文）、周嘉洛成日爆肚，表情超級誇張，我就開始忍唔到笑，但我同自己講唔可以阻人收工！咁我就忍到。」又表示正努力學習如何幽默但不太誇張地演戲。

另外，談到受續約風波影響的炎明熹幕前工作近乎零，反觀她則工作不斷，是否頂替了對方的工作？Chantel表示公司有最好安排，並非代替了對方，又坦言很掛念炎明熹，透露不時會互傳短訊問候。