得到關愛 失獎釋懷 黃翠如自爆佗上癮 蕭正楠搵BB訴苦

藝人蕭正楠跟懷有身孕的太太黃翠如出席商場活動，談到二人失落「最佳男、女配角」獎，網民戥不值，他們則表示因感受到外界的愛而開心；翠如又寫下「生B順利」的心願，自爆佗B佗上癮。

蕭正楠（阿蕭）昨日偕懷有逾5個月身孕的太太黃翠如出席活動，翠如身穿後背開窿的短裙，腳踏3吋高踭鞋，手腳依然纖瘦且行動敏捷，在寫許願卡時，翠如希望「生B順利」，阿蕭則寫下「出入平安」。

談到在《萬千星輝頒獎典禮2024》中，兩夫婦均是「最佳男、女配角」的大熱人選，最後卻空手而回，粉絲戥他們不值，阿蕭大方謂：「我係合約藝人，唔會唔開心。（有冇失望？）冇負面情緒，都唔會失望，因為去到後台好多同事都話投咗我票，得到好多關愛，有同事更攬住我喊，好多謝大家嘅愛，咁樣已經好好。」而笑得燦爛的翠如亦表示認同：「喺呢行咁有愛，我覺得最重要，多謝大家。」

頭大大或需剖腹產 問到BB的預產期及性別，翠如表示：「聽長輩話要遲啲先講，咁會對生BB好啲，不過BB係大Size，遺傳咗我哋都係頭好大，所以醫生提醒剖腹產好啲。（擇咗日子未？）要再睇吓BB嘅狀況先。」又透露現時平均每星期最少增重1.5KG，見到BB郁動時大感開心：「佢好活潑，喺裏面游水咁，依家成日對住個肚想捕捉佢郁嘅畫面，其他人可能會覺得恐怖，不過自己睇就開心。」

問到是否生B生上癮？翠如直言：「係佗上癮，但我唔貪心，有呢份禮物已經感恩同滿足。」又踢爆老公經常搵BB傾偈：「佢成日同BB投訴，啲人胎教係聽蕭邦音樂，但佢就播自己啲歌畀BB聽，都唔知點解。」阿蕭聞言即解釋：「聽蕭正楠啲歌唔好咩？我有首歌係寫畀爸爸嘅，好有意義，所以想畀BB聽。（同BB投訴咩？）因為我踢波好易受傷，翠如就唔畀我再踢波，佢依家唔出街，我自願喺屋企陪佢。」