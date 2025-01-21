中文台節目表 翡翠台
9:00 交易現場及勁歌推介
10:05 公私三文治
10:35 無心法師Ⅲ（PG）及宣傳易
11:40 交易現場
12:15 新派煮意及宣傳易
12:55 舊區更新：業主齊心修「新」滿分
1:00 午間新聞
1:20 流行都市
2:10 思家大戰及宣傳易
2:50 大藥坊（PG）
3:50 交易現場
4:20 紙箱戰機Wars
4:50 Hands Up
5:20 星夢頻道
5:50 財經新聞
6:00 最強生命線
6:25 新聞檔案
6:30 六點半新聞報道
7:20 世界觀
7:25 天氣報告
7:30 東張西望及舊區更新：業主齊心修「新」滿分
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 奔跑吧！勇敢的女人們（PG）
9:30 麻辣商驕
10:30 2025風生水起
11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案
11:15 晚間新聞
11:45 新聞檔案
11:50 天氣報告
11:55 跳躍生命線
12:55 宣傳易
1:00 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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