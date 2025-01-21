飛新西蘭甜蜜跨年 長濱襧留暗撻渣男 惹粉絲擔憂

形象斯文的前女團欅坂46舊將長濱襧留，昨日驚爆暗撻32歲男星鈴木伸之，男方曾鬧出強迫舊愛墮胎的醜聞，令長濱的粉絲擔心偶像遇上渣男，星途隨時玩完！

26歲的長濱襧留離隊前曾憑處女性感寫真集賣個滿堂紅，成為宅男女神。她於2019年單飛後專注拍戲，前年與男星菊池風磨合演劇集《我們假結婚吧》大受注目。向來緋聞不多的她，昨日卻驚爆暗撻32歲男星鈴木伸之，去年尾更雙雙飛到新西蘭旅行。

據知，鈴木向來對清純斯文、小家碧玉的女性情有獨鍾，長濱正好是其理想型。雖然兩人在幕前從未合作，但經男方友人介紹後，鈴木對長濱展開熱烈追求，雙方於去年秋天首次約會後便火速撻着，更趁年底秘密飛到南半球的新西蘭旅行，甜蜜跨年。

強迫舊愛墮胎 現正演出日劇《小圓26歲，是名實習醫生！》的鈴木，曾是台灣女星林志玲老公AKIRA的同門師弟。本來形象健康的他，前年卻被起底是渣男一名，搞大圈外女友的肚後拒絕認數，更強迫對方墮胎。長濱過去曾與樂隊SHE'S主音井上龍馬拍拖，她與鈴木的地下情曝光後，粉絲都擔心偶像遇人不淑。而長濱近日披上嫁衣，登上當地婚嫁雜誌封面，未知是否為嫁人做準備。