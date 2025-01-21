暢所欲玄：乙巳年民間最流行的求財方法

每年農曆正月初五是迎財神的大日子，因財神是掌管人間財富的道教神仙，在中國民間大受歡迎，民眾在當天子時開始焚香跪拜趙公明神像或向天空頌起「良辰吉日，財星拱照，焚香跪拜，玄壇元帥，賜我財寶，千處來求，萬家相請，趙公明臨宅護祐合家平安」。

另外，每年農曆正月二十六是觀音借庫的日子，信眾會在當天零時開始排隊進入道教的觀音廟（廟是道教的活動場所，佛教則不焚竹簽香也不燒金銀衣紙，所以很容易分辨）上香及焚燒金銀紙錢禮敬神明。廟內工作人員會協助善信排隊及打開庫箱，給人們抽出寫有錢財數額的紙條，這紙條上的財款數目就是神明借給你今年的財款，把財款紙條帶回家放在新一年（乙巳年）的風水財位，但要記得農曆年底去借庫的廟上香跪拜及把紙條連金銀紙一起送入廟內聚寶爐焚化，作為感謝。