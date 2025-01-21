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吳尊愛女 天生明星相
型男吳尊近日帶同14歲的女兒Nei Nei及11歲的兒子Max出席活動，Nei Nei在現場分享穿搭心得，又表示每逢過年父母都會為她購買10套新衫。網民大讚吳尊一家都是俊男美女，尤其Nei Nei有氣質兼長相高級，更有幾分湯唯的味道，覺得她很適合拍電影。
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