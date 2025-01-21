炎明熹「轉行」做設計 姚焯菲回港奪Job 收復失地

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）前晚在無綫「萬千星輝頒獎典禮」憑處境劇《愛．回家之開心速遞》主題曲《這個家》，奪得「最佳電視歌曲」獎，可見她正受無綫力捧。除此之外，她亦是廣告商寵兒，兩年前受邀拍攝銀行廣告，但因要離港升學，廣告商轉邀炎明熹（Gigi），之後Gigi因續約問題遭無綫雪藏，廣告活動工作落在同是After Class成員的鍾柔美身上，不過隨着Chantel畢業回港，最近廣告商再邀她合作，由她宣傳新推廣項目及出席今日的活動，可見Chantel氣勢強勁。

Gigi展現時尚觸覺 至於Gigi雖然「解凍」無期，但她亦積極保持人氣，經常偕粉絲「Gi炎粉」行善外，為回饋粉絲陪她度過事業低潮期，她更親自到工作室設計後援會3周年外套及T恤。

當日Gigi和幾位時裝設計師開會，由顏色、用料及衣服設計都親自揀選，她想法多多，還向設計師展示其事前已設計好的服裝草圖。現時於理工大學修讀時裝設計的Gigi，全程表現出時裝設計師的敏銳觸覺，兼且她的設計非常多功能，選料舒服之外，又方便粉絲當出街衫着，她表示：「唔想加入自己太多元素。」粉絲睇片後都大叫感動，讚Gigi很有心思。