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鍾舒漫受壓 兩度失聲
鍾舒漫保持正能量，以免影響健康。
獨立創作歌手鍾舒漫日前接受電台訪問，大談兩度遇上神蹟，她憶述曾因不懂面對壓力而失聲，於是跟上帝告解，自責做得不夠好，結果在街上閒逛時收到神的回應：「只係想你開心。」而她第二次失聲時病情更嚴重，甚至透不到氣，但聽到上帝說並非身體而是心理問題後，她學習慢活及正能量思想，最終不藥而愈。
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