獨家訪問：最吸金網紅諗定後路 陳凱琳維護家人 選擇性封嘴

藝人陳凱琳與鄭嘉穎婚後先後誕下3子，憑健康形象成功由演員轉型網紅，去年更榮登最高收入冠軍。不過陳凱琳向來以家庭為重，即使與孖生細佬的樣貌多年來備受網民熱議，她亦情願封嘴拒絕解釋，以緘默保護身邊人。

陳凱琳（Grace）2013年參選港姐，摘下冠軍及最上鏡小姐成雙料冠軍，2015年與視帝鄭嘉穎拍拖，不久便結婚生仔，今年更是他們拍拖10周年紀念。

自大仔出世後，Grace逐步將重心放回家庭，由演員轉做網紅，她喜歡做網紅的原因是時間較彈性，可以分身照顧3子，例如訪問當日，她還安排了5、6項拍攝及親子活動，時間表排得密麻麻，她說：「我鍾意一係100一係0，將所有嘢放喺同一日，第二日就乜都唔做休息。」

Grace活潑生動的拍攝手法深受品牌歡迎，但私下亦會不安：「呢行好被動，擔心有日唔想再搵陳凱琳拍片及做嘢，會唔會冇咗自己？所以我同自己講，着重家庭先轉型做網紅，如果將來冇人搵我，就放番多啲時間喺家庭囉！」

婚變傳聞得啖笑 對於近年屢傳婚姻亮紅燈，她笑指傳聞太假沒有介懷，反而最介意家人成為談論目標，特別是她與孖生弟弟的樣貌，她認真說：「最唔鍾意講屋企人，講我同細佬個樣，唔鍾意牽涉到家人，佢唔係娛樂圈人，點解要受到壓力？（細佬有冇唔開心？）佢睇得好開，反而戥我辛苦，見我好努力都被評論，叫我唔好介意。（因為你冇直接回應過？）我唔會回應，就算講完都唔會停，講人哋屋企事本身冇乜意義，唔想中傷我嘅人感覺我在意。」她相信小朋友很了解父母，不會因傳聞而有疑問。