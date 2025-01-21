許冠文劍指2.2億票房 「爸爸」送禮賀出閣 衛詩雅眼濕濕

藝人許冠文及衛詩雅再次為主演電影謝票，期間許冠文向衛詩雅提前送上結婚禮物，令她感動到眼泛眼光！許冠文揚言希望票房成績「加碼」，令電影躍登「香港第一」。

由許冠文及衛詩雅（Michelle）等主演的英皇電影《破．地獄》上映第11周，在港、澳累積票房突破1億5千8百萬元，台前幕後皆振奮不已，日前，導演陳茂賢、許冠文及Michelle現身大圍謝票，場面熱鬧。原來許冠文對目前的票房成績仍未滿足，揚言希望能達到2.2億，躋身「香港第一」，他又語重心長祝願港人及香港電影同樣向好方向進發。

呼籲觀眾睇夠8次 許冠文結束謝票後表示：「我同好多香港人一樣，一生都希望進步同打破紀錄，曾經追求過幾次，呢部作品又令到我再感受一次嘞。依家仲有6,000萬左右先破晒香港所有電影嘅紀錄，大家已經睇咗4次嘅話，唔爭在睇夠8次啦。如果可以有一部2.2億票房嘅香港電影，就證明香港人可以做任何嘢！雖然暫時環境比較惡劣，但相信我哋好快就可以破任何困難！」

許冠文又特地帶來一支酒送給Michelle，作為對方的結婚禮物，原來他下月會跟家人外遊，故未能出席Michelle的婚禮，惟有提前送上心意及小驚喜：「之前我個女嫁，我都係同佢開咗支酒分享心事，仲同佢講咗好多男人嘅秘密，不過就唔方便喺呢度講，哈哈！」Michelle接過「爸爸」的禮物即眼泛淚光，向對方說：「好多謝你呀，好感動，你個女咁啱英文名都係叫Michelle，多咗份親切感。」