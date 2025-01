近日因有社交網被禁而令美國網民掀起逃亡潮,大批「難民」轉移陣地至內地社交網,有不少內地網民用台灣男神彭于晏的照片留言與「難民」打招呼,引來大批網民以彭于晏及「彭太」身份搞笑踩場,相關話題火速登上熱搜,彭于晏工作室亦湊熱鬧,上載他做出心心手勢的自拍照寫道:「Hi, this is me. Nice to meet you!」粉絲熱烈回應,有人讚他靚仔,亦有人笑指他會迷暈大批外國女生。