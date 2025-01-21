Fans聚會真情剖白 Edan呻似被落降頭：個天係咪玩我？

男團MIRROR成員Edan日前與Fans舉行生日會，他自與女神林明禎傳緋聞後負面新聞纏身，更爆出「脫粉潮」，席上他真情剖白過去一年的心聲，更懷疑自己可能被落降頭。

今日迎來28歲牛一的Edan，日前與「爵屎（Fans暱稱）」舉行兩場生日會，大玩遊戲。他自從公開認追馬來西亞女神林明禎後鬧出連串風波，更爆出「脫粉潮」，席上他真情剖白，感慨去年的經歷很特別：「發生好多唔同嘅事情，的確有好多以往未體驗過嘅感覺，或者有好多唔同嘅情緒。個天係咪玩我？Keep住發生好多控制唔到、匪夷所思嘅事。」又笑指可能被落降頭：「我都有懷疑過，朋友話『你呢排風水真係好差』，真係𢱑晒頭。」

他慨嘆以前想法太天真和幼稚，希望新一年有新的轉變，多謝「爵屎」一路以來給予力量、勇氣與動力。席上播出集合香港與海外「爵屎」的祝福影片，Edan獲贈家用專業錄音咪，希望他創作更多好作品。

姜濤搏老命證「有火」 至於MIRROR另外兩位「人氣王」姜濤與Anson Lo（AL），日前出席由韓國電視台SBS舉行的《SUPERSOUND FESTIVAL》，獲頒「Hong Kong & Macau Special Popularity Award」，並跳唱3首歌。事後AL在網上透露表演時不知所措，因耳機多次斷信號，只能靠心中數拍子。姜濤則上載表演片段，寫道：「搏盡條老命，邊個話我冇咗團火！」又為與韓國天王Rain同場而興奮。

另外，AL將偕隊友Jeremy聯乘韓國天后宣美SUNMI在亞博開騷，視SUNMI為偶像的Jeremy，想帶她遊香港名勝及合唱廣東歌，AL則打算安排早、午、晚3餐為她洗塵。