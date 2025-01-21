娛圈單打：刻意營造公信力 偏偏賽果唔夠力

《萬千星輝頒獎典禮2024》賽果塵埃落定，視帝視后分別由張振朗及龔嘉欣奪得，二人都係首次開齋，難掩激動。今年TVB玩賽前保密，曾總經理誓神劈願話事前沒有得獎者收到通知，所有獎項都係由觀眾及公司同事投票得出，一定有公信力及代表性。之不過，網民似乎有唔同睇法，紛紛為楊茜堯、羅子溢兩公婆未能勝出叫冤！

事前傳出，楊茜堯之所以事隔多年重返娘家演出《黑色月光》，係希望步阿佘《新聞女王》再封視后嘅後塵，同時大打開口牌，希望老公羅子溢可以憑《婚後事》封帝。可惜吖，不管「阿怡」演技如何達到教科書級數，羅子溢演渣夫如何令人刮目相看，最終都係鎩羽而回，阿怡只得到大灣區最喜愛女主角豬肉獎。

嗱，睇TVB官網反應，網民對張振朗榮膺雙料視帝尚算勉強接受，但對於龔嘉欣封后就好有意見，直指佢係最後五強之中表現最差，造馬之聲此起彼落。講句公道話，嘉欣入行16年，演技進步明顯，喺《殺手》、《靈戲逼人》兩劇贏盡讚譽，如果佢係憑呢兩套劇攞獎，相信奄尖腥悶嘅網民亦會送上祝福。

之不過，《企業強人》方芳一角就真係唔夠出彩，最主要原因係套劇本身都唔好睇，一味口水多過茶，聲稱以順豐速遞為藍本，觀眾以為可以一窺順豐如何起家，結果卻係另一回事。而方芳就係一個典型「三好式」女主角，溫良恭儉讓，同劇嘅張曦雯就比佢搶鏡得多。

講到底，頒獎禮賽果包含多種因素，邊有絕對公平吖。楊茜堯有粉絲為佢抱不平，總好過陳自瑤連最後五強都冇份！