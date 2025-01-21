陪囡囡入賭場見識 甄子丹無意回巢拍劇 自嘲捱唔到

甄子丹的愛女甄濟如（Jasmine）前日迎來21歲生日，子丹犧牲親子時間，現身澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》擔任頒獎嘉賓，他稱Jasmine跟太太有陪他到當地，在頒獎禮後將會合她們，笑言：「囡囡剛滿21歲生日，夠年齡入賭場，我唔係好好呢樣嘢，但都會陪佢入去，畀佢見識吓。」講到賽果，他認為一定是公平公正，認為無論得獎者或提名者均值得稱讚：「大家都付出好大心力，我自己喺呢個圈都好多年，大家嘅努力都係值得鼓勵。（所以你喺台上建議加人工？）我幫佢哋講出心聲，見到佢哋攞獎好開心，有得加人工就更開心。」子丹透露30多年前曾在無綫拍劇，坦言當年比現在更辛苦：「要應付好多場戲，24小時冇得瞓覺，仲要背對白。」至於會否想回無綫拍劇？他自嘲：「我唔得，捱唔到。（囡囡呢？）佢依家專注音樂方面，仲有好多嘢要學習。」