陪囡囡入賭場見識 甄子丹無意回巢拍劇 自嘲捱唔到
近年不少紅星回巢為無綫拍劇，「宇宙最強」甄子丹前晚出席無綫頒獎禮時，自言勾起當年拍劇的回憶，不過他指當年十分辛苦，如今應該捱不住，無意重操故業！完成工作後他即變身廿四孝爸爸，陪牛一的女兒入賭場見識。
甄子丹的愛女甄濟如（Jasmine）前日迎來21歲生日，子丹犧牲親子時間，現身澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》擔任頒獎嘉賓，他稱Jasmine跟太太有陪他到當地，在頒獎禮後將會合她們，笑言：「囡囡剛滿21歲生日，夠年齡入賭場，我唔係好好呢樣嘢，但都會陪佢入去，畀佢見識吓。」講到賽果，他認為一定是公平公正，認為無論得獎者或提名者均值得稱讚：「大家都付出好大心力，我自己喺呢個圈都好多年，大家嘅努力都係值得鼓勵。（所以你喺台上建議加人工？）我幫佢哋講出心聲，見到佢哋攞獎好開心，有得加人工就更開心。」子丹透露30多年前曾在無綫拍劇，坦言當年比現在更辛苦：「要應付好多場戲，24小時冇得瞓覺，仲要背對白。」至於會否想回無綫拍劇？他自嘲：「我唔得，捱唔到。（囡囡呢？）佢依家專注音樂方面，仲有好多嘢要學習。」
批准爆粗片出街
另外，Jasmine受訪時指爸爸頒獎時，自己跟媽咪、婆婆及太婆一齊玩老虎機，大家玩得興起，問到有否斬獲時，她自認沒有賭運，對賭博亦一竅不通，談到生日願望，她希望有更多工作及新嘗試。
提到在電影《誤判》的製作特輯中，身兼監製及導演的子丹在片場肉緊爆粗，他表示：「個個都爆粗，咁唔代表冇文化，亦唔代表冇修養，有文化都可以講粗口，呢個係片場文化，我唔係針對人，我OK咗先畀段片出街。」
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