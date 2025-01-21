獨家訪問：龔嘉欣跑出張振朗起孖難服眾 楊茜堯對賽果失望 網民促公開票數

無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》前晚圓滿舉行，每年都有人歡喜有人失望，不過今年多個大獎被指爆冷，當中楊茜堯、陳自瑤及黃翠如昨日受訪時均表示對賽果感驚訝又失望，賽後中、港兩地網民更於社交網洗版聲討，指賽果實在難以接受，強烈要求無綫公布真正票數。

無綫台慶頒獎禮前晚於澳門舉行，逾百名藝人盛裝赴會，原以為開心派對，但今年賽果實在令人出乎意料之外，最受爭議性的絕對是視帝、視后。憑劇集《黑色月光》提名視后的楊茜堯及林夏薇、《婚後事》的陳自瑤及《企業強人》的張曦雯角逐視后獎均被視為大熱，尤其是楊茜堯，久違多年回巢無綫拍劇，劇集及角色均贏盡口碑、回響，與憑話題劇《婚後事》提名視帝的老公羅子溢被看好能齊封視帝、后，等到最尾，最終兩人齊齊失獎，並爆冷由張振朗、龔嘉欣奪得，楊茜堯僅獲頒「大灣區」視后。

正所謂沒比較就沒傷害，網民對於龔嘉欣今次爆冷封后為之嘩然，不是指她演技不好，龔嘉欣多年來搏命演出，被封為港版「淚之女王」，但始終與多位實力及口碑甚佳的勁敵比較下，奪獎難免引起爭議。而楊茜堯更被指是「鍾嘉欣翻版」，2021年鍾嘉欣憑《星空下的仁醫》全民ALL IN力推為視后，但最終落空，全城失望。至於張振朗近年演技雖然進步很多，亦相當入屋，但竟一次過壓倒強敵陳豪、羅子溢、陳展鵬、黃宗澤、黎耀祥等同時奪得無綫及馬來西亞兩大視帝獎項，網民亦指實在有點過分！

戥老公羅子溢不值 楊茜堯和羅子溢昨日接受本報獨家訪問，對於今次大熱倒灶，楊茜堯坦言失望：「其實對我嚟講係好平常心，我係解鎖咗一個獎項，大灣區視后我未攞過，好多粉絲投票支持我，我好感恩！咁你問我有冇失望，我有少少失望在於我好期望老公攞到，亦都想家姐（楊卓娜）攞到，我覺得老公做得好好，當然每個得獎演員都好努力，百分之百做好，所以都值得攞獎。咁當然我支持自己老公同家姐，老公再接再厲啦！佢哋好快就可以攞獎，同埋我覺得得獎與否，都應該繼續做好自己工作，完成自己作品，享受參與都係開心遊戲嚟！」而羅子溢則說：「有咁多人支持我哋，好開心，我哋會繼續努力，期待下一次，講真，能夠入5強我已經好感恩，依家知道有咁多人支持我哋，好幸福。」

至於出爐視帝、后張振朗和龔嘉欣前晚賽後齊齊受訪，得獎時淚灑當場的張振朗坦言獲得馬來西亞視帝獎後，沒想過有機會再下一城：「太突如其來，依家個腦仲空白緊，真係好開心，多謝成個《反黑英雄》團隊。」問他有否覺得自己爆冷，他笑指要多謝姚子羚，因對方在宣傳時已稱他做「視帝朗」，要請對方吃飯。至於會否順勢跟女友楊偲泳拉埋天窗，他笑說：「攞獎項應該睇錢先，哈哈！搵多啲錢買間大屋畀屋企人先，當然會同佢一齊慶祝。」而龔嘉欣則說：「頭先兩位頒獎嘉賓話個結果有驚喜，我個心跳得好快，心諗唔知有冇機會呢？依家個感覺仲係好夢幻。」對於網民指賽果爆冷，問她會否不開心，她表示絕對不會：「我覺得好唔容易，獎項始終有限，好難攞，每一個角色嚟到都會當最後一次去做，因為唔知仲有冇機會，我覺得我盡咗力。」而頒獎禮跨平台直播收視最高27.7點，有179萬觀眾捧場。