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大原優乃重遊舊地
25歲日本女星大原優乃，人如其名擁有優質好身材，令她屹立寫真界多年不倒。踏入新一年，她繼續搏殺，下月將推出慶祝入行15周年的第4本個人寫真集《√25》，日前公開封面及多張大膽照。
另外，她早前到泰國芭堤雅為雜誌拍攝性感寫真，並特地重返6年前的取景地，展現完美進化的最強Body。
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