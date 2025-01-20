澳洲拍戲 推BB車享天倫 亨利秘密做老竇 女友晒巨鑽揭訂婚

上任「超人」亨利卡維爾最近在澳洲為新片開工，被拍得與女友推BB車行黃金海岸，原來已榮升老竇！其女友左手無名指上可見大粒鑽戒，爆出訂婚喜訊。

現年41歲的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill），與34歲荷里活電影監製女友Natalie Viscuso拍拖3年，雖然曾結伴出席電影及劇集宣傳活動，但算愛得低調，鮮有向傳媒透露關係細節。亨利去年4月破戒透露女友有喜，但未有提及預產期，前日兩人在澳洲昆士蘭推着BB車行黃金海岸，才被爆已成為新手父母，由於他們一直未有公開BB性別，網民紛紛猜測究竟是「小超人」還是「小超女」，而Natalie左手無名指戴着大粒鑽戒，亦令訂婚消息曝光。

多戲在手有排忙 Natalie監製過的荷里活電影包括《LEGO英雄傳》（The LEGO Movie）與《玩具熊的五夜驚魂》（Five Nights at Freddy's），票房成績亮眼。而亨利身在澳洲，是準備拍攝80年代機械人動畫《金剛戰神》（Voltron）真人電影版，片中5隻由人駕駛的機械獅子，可以合體成巨大機械人，相信亨利是其中一位駕駛員。接下來，他還有新片《挑戰者》（Highlander）重拍版、《The Rosie Project》與電視劇《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）第3季，睇怕這個新手老竇有排忙！